Fiets van overleden broer gestolen tijdens 1.000 Kilometer tegen Kanker

Puurs - Dieven zijn aan de haal gegaan met de fiets van Puursenaar Steve Firlefyn (39). Die had de racefiets van zijn broer, die drie maanden geleden aan kanker overleed, gekregen. “Met de bedoeling om deel te nemen aan de duizend kilometer.”

Vijf jaar geleden stierf de twaalfjarige Svenja Van Bogaert uit Stekene aan kanker. “Een enorme klap voor de hele familie. Haar vader Franky wou daarop zijn steentje bijdragen om de medische wereld te helpen in haar strijd tegen kanker en schreef zich in 2013 in voor de 1.000 Kilometer tegen Kanker.

Maar het noodlot sloeg dit jaar opnieuw toe. Franky werd getroffen door kanker. “Hij stierf drie maanden geleden en was amper 49. Het was zijn wens dat ik dit jaar zijn plaats innam in de 1.000 kilometer. Dat ik zou deelnemen met zijn fiets. En dat deed ik ook. Samen met Sam, de zoon van mijn broer. Maar rijden met de fiets van Franky was zo speciaal.”

Klemmen geforceerd

“Zondag hadden we meegereden in de voormiddagrit. In de namiddag gingen we dan mijn schoonzus aanmoedigen tijdens haar tocht tussen Ninove en Mechelen. We parkeerden onze wagen op de parking van het Donkmeer in Berlare en moedigden mijn schoonzus aan toen ze passeerde. Maar toen we terugkeerden naar onze auto zagen we dat mijn fiets en die van Sam van het rek waren verdwenen.”

“De klemmen waarmee ze vastgemaakt waren, waren geforceerd. En hoewel er heel wat mensen aanwezig waren heeft niemand iets van de diefstal gemerkt. We vermoeden dat de dieven gewoon met onze fietsen zijn weggefietst. De nummertjes die aan het frame hingen hebben we iets verderop op de straat teruggevonden.”

Onbetaalbaar

Voor Steve is de diefstal één van de meest vreselijke dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. “Het gaat hier niet om een fiets die ikzelf heb gekocht. Het is de fiets van mijn broer die net gestorven is. De waarde van de tweewieler is voor mij onbetaalbaar. Het is onze innigste wens om de twee Ridley-fietsen nog terug te krijgen.”

Steve zette het bericht gisteren op de sociale media. Het werd op enkele uren tijd ettelijke duizenden keren gedeeld.

Hebt u informatie over de fiets van Steve? Laat het ons hier weten: