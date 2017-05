VIDEO. Uw auto wordt gestapeld in parkeergarage van Kontichs bedrijf

Kontich - Het Kontichse bedrijf Stefca bouwt parkeertorens die zélf uw auto parkeren door de wagens in de hoogte te stapelen. Dat neemt acht keer minder plaats in dan een gewone parkeergarage.

Het bedrijf Stefca, dat tot hiertoe vooral bekend was als verkoper, verhuurder en installateur van kranen, demonstreert het parkeersysteem vanaf deze maand op zijn site in Kontich. “Tijdens de opendeurdagen in juni en juli mag iedereen het systeem bij ons komen uitproberen”, zegt Frans Aertsen, directeur van Stefca.

Bekijk in de video hoe de parkeergarage werkt.