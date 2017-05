Kontich - Het Kontichse bedrijf Stefca bouwt parkeertorens die zélf uw auto parkeren door de wagens in de hoogte te stapelen. Dat neemt acht keer minder plaats in dan een gewone parkeergarage.

Wie op reis is geweest naar China, Japan of Zuid-Korea heeft het automatische parkeersysteem misschien al gezien. Nu komt het ook naar België. Het bedrijf Stefca, dat tot hiertoe vooral bekend was als ...