Goed nieuws voor alle zwangere vrouwen. Zo kondigt minister van Volksgezondheid Maggie De Block het gratis ter beschikking stellen van de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) aan. Alle zwangere vrouwen kunnen deze test nu zo goed als gratis laten doen om te weten of hun ongeboren kind ernstige afwijkingen vertoont, bijvoorbeeld het syndroom van Down.

Iedereen kan vanaf nu die test betalen, ook mensen met minder geld, en geen enkele vrouw hoeft nog het risico op een miskraam te lopen. Met de vruchtwaterpunctie was dat risico er wel. Absoluut goed nieuws dus. En toch wringt er iets, zeker bij de ouders van een kind met het syndroom van Down. “Het wordt normaal bevonden om een zwangerschap van een kind met down af te breken, maar wij zijn juist heel gelukkig met onze zoon”, vertellen ouders in deze krant. De getuigenis stemt tot nadenken. De beslissing van Maggie De Block heeft een ethische kant die best wat meer aandacht mag krijgen.

Nu de test gratis is, zullen veel meer vrouwen hem ondergaan. En dat kun je hen niet kwalijk nemen. Iedereen wil voor zijn kind het beste. De medische wetenschap gaat met rasse schreden vooruit. Waarom zouden we die kennis niet inzetten om kinderen ter wereld te brengen die van in het begin zo veel mogelijk kansen hebben?

Maar wat als je weet dat je ongeboren kind het syndroom van Down heeft? Dan is het als ouder je volste recht om dat kind niet te laten geboren worden. Maar nooit zal dat een gemakkelijke beslissing zijn om te nemen, zelfs niet als je weet dat het om een zware aandoening gaat. Het blijft zo dat je als ouders in spe moet beslissen over leven en dood. Je moet er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat een kind met het syndroom van Down beter niet ter wereld komt of dat jij het niet kunt opvoeden. Je doet aan een vorm van genetische selectie, terwijl je dat helemaal niet wilt.

Je wilt gewoon een gezond kind. Dat wil iedereen toch? De gratis test zal veel meer mensen in deze moeilijke positie brengen. Hopelijk krijgen ze dan voldoende informatie en steun uit de medische wereld. Die hoort bij deze maatregel en die moet er ook komen. Dokters en deskundigen moeten er alles aan doen om de gevolgen van deze maatregel op te vangen en ervoor te zorgen dat mensen in vrede kunnen leven met de moeilijke beslissing die ze genomen hebben.

En intussen mag het gemakkelijk opsporen van afwijkingen geen excuus zijn om mensen met een afwijking minderwaardig te achten Deze samenleving moet liefdevol blijven zorgen voor mensen met het syndroom van Down of kinderen met een andere aandoening. Nooit zal de wetenschap erin slagen alleen maar perfecte mensen op de wereld te zetten. En dat hoeft ook niet. Mensen die anders zijn, vragen misschien meer zorg, maar zijn ook een verrijking. Het zijn vooral ook mensen om van te houden.