Zoon Goedele Devroy heeft superzeldzame afwijking: “Vrouwen, doe een universitaire NIP-test”

Minister Maggie De Block (Open Vld) kondigde vandaag aan dat de NIP-test om het syndroom van Down op te sporen bij zwangere vrouwen vanaf 1 juli zo goed als gratis wordt. VRT-journalist Goedele Devroy raadt vrouwen echter sterk aan om een NIP-test bij een universitair lab te laten doen. “Daar sporen ze niet enkel Down op, maar alle chromosomale afwijkingen, zoals die van mijn zoon Quinten (18). Want de ene NIP-test is de andere niet”, legt Devroy uit aan Nieuwsblad.be.

Bijna 19 jaar geleden beviel VRT-journalist Goedele Devroy van een zoon. De jongen bleek een superzeldzame chromosomale afwijking te hebben waardoor hij met ernstige mentale en fysieke beperkingen het leven moet. “In die tijd bestond er enkel een Triple-test waarmee het syndroom van Down opgespoord kon worden. Dat syndroom bleek hij niet de hebben, maar na de geboorte werd wel ontdekt dat hij een unieke afwijking aan chromosoom 4 en 11 had. Geen enkel ander kind heeft die specifieke afwijking.”

“Iedereen kan bevallen van een kind met een chromosomale afwijking”

Devroy was destijds nog maar 30, er was dus absoluut geen indicatie dat ze een hoger risico zou lopen op een kind met een afwijking. “Iedereen loopt in principe het risico om een kind met een chromosomale afwijking op de wereld te zetten. Vandaag kunnen alle chromosomale afwijkingen echter opgespoord worden met een universitaire NIP-test, aldus Devroy. “Maar dat is niét hetzelfde als een NIP-test via een commercieel lab, daarmee wordt enkel het syndroom van Down getraceerd. Nochtans zijn veel chormosomale afwijkingen véél verwoestender dan Down. Ik vind het dan ook belangrijk dat zwangere vrouwen weten dat de ene NIP-test de andere niet is.”

“Elke chromosomale abnormaliteit kan hiermee opgespoord worden”

Volgens Devroy wordt deze NIP-test ook terugbetaald, alleen moet je je huisarts wel expliciet vragen om de NIP-test bij een universitair lab te laten doen. “Ik denk dat veel vrouwen niet op de hoogte zijn van de verschillen tussen een commerciële en een universitaire NIP-test. Daarom zou ik het heel erg vinden als zwangere vrouwen hier niet van op de hoogte zouden zijn. Ik wil hen dan ook aanraden om specifiek voor een universitaire NIP-test te kiezen, zodat élke chromosomale abnormaliteit kan opgespoord worden.”