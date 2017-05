Hélène Deckers uit Broechem zweet niet: levensgevaarlijk met deze temperaturen

Ranst -

Voor Hélène Deckers (36) uit Broechem waren de afgelopen dagen geen lachertje. Door een zeldzame aandoening zweet zij niet. Ze mag ze het dus absoluut niet warm krijgen, want dat kan haar fataal worden. “Airconditioning in huis is voor veel mensen een luxe, voor mij een absolute noodzaak”, zegt Hélène.