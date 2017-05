Barcelona stelt Bilbao-coach Valverde voor als nieuwe hoofdtrainer

Ernesto Valverde is de nieuwe trainer van FC Barcelona. Dat deelde voorzitter Josep Maria Bartomeu maandag op een persconferentie mee. De 53-jarige Spanjaard volgt zijn landgenoot Luis Enrique op.

Valverde, van 1988 tot 1990 speler van Barcelona, zal donderdag aan de pers voorgesteld worden. Hij tekent een contract voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen. Hij zal bijgestaan worden door assistant Jon Aspiazu en fysical coach José Antonio Pozanco, ook een oud-speler van Barcelona.

“De filosofie van Valverde past bij Barcelona”, stelde Bartomeu. “Hij heeft de kennis, de ervaring en kwaliteiten voor deze functie. Hij heeft passie voor voetbal en werkt met de nieuwste technologieën. Bovendien heeft hij oog voor de jeugd.”

Ernesto Valverde Foto: Photo News

Als hoofdcoach was Valverde eerder bij Bilbao (2002-2005 en 2013-2017), Espanyol Barcelona (2006-2008), Olympiakos Piraeus (2008-2009 en 2010-2011), Villarreal (2009-2010) en Valencia (2012-2013) aan de slag. Hij leidde Espanyol in 2007 naar de finale van de UEFA Cup, waarin Sevilla met strafschoppen te sterk was. Met Olympiakos werd hij drie keer kampioen van Griekenland. Met Bilbao veroverde hij in 2015 ten koste van Barcelona de Spaanse Supercup. Bij FC Barcelona moet hij in de voetsporen treden van Luis Enrique. Die bezorgde de club in drie jaar tijd negen prijzen (op maximaal dertien): twee landstitels, drie bekers, een Spaanse Super Cup, een Europese Super Cup, de Champions League en de wereldtitel voor clubs.