Stabroek - Een buizerd maakt momenteel een looproute in het Elsenbos in Stabroek onveilig. Stefan Cleuter werd tijdens het joggen aangevallen, met schrammen op zijn hoofd als gevolg. “Voortaan kies ik een ander traject.”

Stefan Cleuter is een geoefend loper. Minstens twee keer per week trekt hij zijn sportschoenen aan voor een rondje in het Elsenbos in Stabroek. Afgelopen vrijdag laste Stefan ’s middags een training in. ...