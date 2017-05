Deze Antwerpse leerkrachten maken kans om ‘Leraar van het jaar’ te worden

Elk jaar kiezen collega’s, ouders en leerlingen de kandidaten voor de ‘Leraar van het jaar’. Op die manier zet het weekblad Klasse symbolisch alle leraren in de bloemen voor hun dagelijkse enthousiasme en inzet. Van de ruim drieduizend inschrijvingen blijven er nog tweehonderd kandidaten over in heel Vlaanderen. Op woensdag maakt Klasse de laureaat bekend.