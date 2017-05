Huddersfield Town wint thriller van 200 miljoen euro en mag naar Premier League

In de finale van de Championship play-offs heeft Huddersfield Town zich verzekerd van promotie naar de Premier League. De club speelde gelijk in de finale van de Championship play-offs in Wembley, maar won de strafschoppenreeks met 4-3 van Reading.

Huddersfield Town nam het voortouw na een aarzelend begin van beide ploegen. 10 minuten na de aftrap miste Chelsea-huurling Isaiah Brown dé kans van de eerste helft: de 20-jarige Engelsman stond voor een leeg doel maar tikte de bal onbegrijpelijk naast. Reading had veel balbezit, maar kon daar geen gevaar mee creëren. Huddersfield leek het tactisch steekspel te winnen, en het was duidelijk dat Reading anders uit de kleedkamers moesten komen. Dat deden ze ook.

De club van Jaap Stam voetbalde met meer vertrouwen en kon enkele vroege kansen afdwingen. Toch konden beide ploegen voor weinig echt gevaar zorgen. De wedstrijd liet zich vooral opmerken door de stevige duels en stevende langzaam af op verlengingen. Tijdens de extra tijd viel het spel helemaal stil: beide teams leken vrede genomen te hebben met strafschoppen. Buiten een schot van Reading-speler McCleary verliepen de verlengingen zoals verwacht. Zowel Huddersfield als Reading misten een penalty, en Huddersfield Town trok uiteindelijk aan het langste eind. Schindler scoorde de beslissende strafschop.

Foto: AFP

Huddersfield Town wordt na kampioen Newcastle en runner-up Brighton & Hove Albion de derde tweedeklasser die promoveert naar de Premier League. Naast de prestigieuze matchen tegen de Engelse toppers brengt die promotie ook financieel heel wat met zich mee. De club verdient maar liefst 170 miljoen pond, omgerekend bijna 200 miljoen euro. Huddersfield krijgt onmiddellijk 110 miljoen euro van de Premier League, en een verdere 90 miljoen gespreid over de komende 2 seizoenen.

Huddersfield Town is één van de verrassingen van de Championship. De Noord-Engelse club strandde vorig seizoen op de 19e plaats in de Engelse tweede klasse. Toch behield het bestuur hun vertrouwen in coach David Wagner, die nog een seizoen zijn kans mocht wagen. Met succes: Huddersfield Town eindigde 5e in de stand en versloeg in de halve finale van de play-offs Sheffield Wednesday met strafschoppen. Wagner leerde de kneepjes van het vak als coach van de B-ploeg van Borussia Dortmund. Die ervaring is ook terug te vinden in het spel van Huddersfield: het zogenaamde gegenpressing, gepopulariseerd door Jürgen Klopp, is hun sleutel tot succes geweest. De laatste keer dat The Terriers in de Engelse eerste klasse speelden, was in 1971.