Ruilkastje biedt nieuw leven aan uitgelezen boeken

Heist-op-den-Berg - Op zoek naar interessant nieuw leesvoer? Op de oprit van Ann Decroo (45) in de Masheikedreef in Heist-op-den-Berg vindt u sinds enkele weken een boekenruilkastje terug. "Het initiatief krijgt zelfs al navolging", zegt ze.

Boekenwurm Ann Decroo vindt dat er na één leesbeurt nog heel wat meer leven in een boek zit. Om te voorkomen dat haar eigen bibliotheekkast stof zou vergaren, en om ervoor te zorgen dat ze zelf telkens iets nieuw heeft om te lezen, plaatste ze op haar oprit een ruilkastje. "Toen ik mezelf terug wilde vastbijten in écht lezen, kwam ik via sociale media terecht bij De Boekenjagers. Het is een initiatief waarbij mensen uitgelezen boeken verstoppen, zodat iemand anders ze via aanwijzingen kan vinden. Zo ontstond het idee voor het kastje."

Ondertussen weten geïnteresseerden hun weg al vlot te vinden naar de Masheikedreef 1A. "Heel wat mensen bieden nu ook spontaan boeken gratis aan", vertelt de initiatiefneemster. "Daar zitten heel uiteenlopende zaken bij, in allerlei genres, zowel fictie als non-fictie. Zo ontdek ik dus zelf ook voortdurend nieuwe dingen."

Wie aan de oprit van Decroo stopt, maar geen boek heeft om te ruilen, mag er ook gewoon een meenemen. "Het is allemaal niet zo strikt", vertelt ze. "Het is begrijpelijk dat toevallige passanten niet zomaar een ruilboek bij zich hebben. In het begin moest ik de boeken trouwens altijd weer naar binnen dragen als er onweerswolken dreigden, maar ondertussen heb ik toch een tijdelijke waterdichte oplossing gevonden", glimlacht ze. "Mijn grote droom is om de boeken ooit te verhuizen naar een echte Engelse telefooncabine, maar die zijn jammer genoeg niet goedkoop."

Inmiddels krijgt het initiatief al navolging in andere gemeenten. "Onder meer in Begijnendijk is er iemand geïnteresseerd", zegt Decroo nog. "Ik overweeg ook om eens met de gemeente te praten, om te bekijken of er eventueel een kastje dichter bij het centrum, of mogelijk in de deelgemeenten, kan komen."