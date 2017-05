Dieven aan de haal met racefietsen

Lier -

Inbrekers hebben de voorbije dagen op enkele plaatsen in Lier toegeslagen. Dat was onder meer het geval in de Dennenlaan. Daar konden ze zich toegang verschaffen tot een tuinhuis. Er werden vier racefietsen, een compressor, zes wielen en een gps voor fietsers uit gestolen. Bij de gestolen fietsen zaten naar verluidt enkele dure exemplaren. Alles wijst erop dat het om een doelgerichte inbraak ging en dat de daders alleen maar uit waren op de fietsen en het toebehoren.