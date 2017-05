Raymond van het Groenewoud in zaal Mimuze

Kalmthout - 'Meisjes' ... de weergaloze mega-hit van Raymond kent iedereen. Het lied wordt op feestjes meegebruld door zowat iedereen. Donderdag 1 juni is Raymond van het Groenewoud te gast op Club Bokal in zaal Mimuze in Kalmthout.

Op 18 mei 2017 is het 40 jaar geleden dat de single 'Meisjes' van Raymond werd uitgebracht. Dit was meteen dé echte doorbraak voor Raymond in Vlaanderen. Om dit te vieren wordt een exclusieve Clubtoer - 40 jaar MEISJES georganiseerd. "Wij zijn ook heel fier dat Raymond voor deze speciale gelegenheid ook Club Bokal aandoet", zegt Filip Cools.



Raymond en 'Meisjes'

Marc Didden schreef er ooit dit over: "De objectieve vrouwengek weet het allang maar onlangs is het ook wetenschappelijk vastgesteld, zij het door een rare professor aan een groezelige universiteit in de voorsteden van Las Vegas: meisjes zijn rond hun veertigste op hun allerbeste best? En we geloven die professor, al was het maar door gewoon om ons heen te kijken en dagelijks vast te stellen hoe waar die bewering wel is, dat het moment waarop die meisjes vrouwen worden altijd een heerlijk moment is. En soms worden wij 's nachts zelfs bezweet wakker en doen wij onze huisdieren schrikken door op weg naar de pispot luidkeels te brallen 'Meisjes zijn 't allermooist op aard, niets dat hun schoonheid evenaart'. Iemand zou daar eens een liedje over moeten maken, denken we dan bij het ontbijt. En net daarna: maar iemand hééft dat al eens gedaan, en die iemand heette toen en heet nu nog altijd Raymond van het Groenewoud."



De support act wordt verzorgd door de Kalmthouts / Welshe nachtegaal Cerys die met haar fantastische band iedereen in de perfecte mood zal brengen.

Ticket kosten 23 euro.



PRAKTISCH:

Datum: donderdag 1/6/2016 - Raymond van het Groenewoud - 40 jaar meisjes

Plaats: Zaal Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B, 2920 Kalmthout

Deuren:: 20u00,

20u30 :: Cerys

21u30 :: Raymond van het Groenewoud

www.puntvis.be