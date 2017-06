Herentals - CittA gaat elke week op zoek naar ­zeven ­topadresjes. Deze week: parfumerieën in de Kempen en nabije omstreken.

1. Sublim, Laar 29, 2400 Mol en Grote Markt 14, 2200 Herentals

Een outfit is nooit compleet zonder parfum. Dat is de overtuiging van de dames van Sublim, een parfumerie met in onze regio vestigingen in ...