Jan en Els Saillart zijn bezeten van glas

Meerhout - Wordt het een mooie zomer? Of een typisch Belgische, met meer regen dan zon? Soms zou je in een glazen bol willen kijken. “Kies maar dewelke”, klinkt het bij glasatelier Saillart in Meerhout. Daar staan Jan en Els in een witte jas samen glas te smelten, lassen en bewerken. “Wij doen zoveel meer dan glasblazen alleen.”

Dat het in de Kempen ’s zomers vaak een graadje warmer is dan in de rest van het land, hebben we te danken aan de zandgrond, die extra snel opwarmt onder de stralen van de zon. En dat zand is toch ook ...