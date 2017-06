Verborgen parel: Carons Hofke in Merksplas

Merksplas -

Dat een verborgen parel een gebouw moet zijn, staat nergens geschreven. Dus trekken wij naar Carons Hofke in Merksplas. Een parkdomein van 5 hectare, een beetje verscholen aan de rand van het dorp. Met Karel Govaerts als gids, op zoek naar de wortels van Merksplas, want die zitten hier letterlijk in de grond.