Vermist 14-jarig meisje mogelijk geradicaliseerd en op weg naar Syrië

De 14-jarige Firdaous Bouhaltite Soulaimane, het meisje dat sinds woensdag vermist is en van wie een opsporingsbericht is verspreid, bevindt zich mogelijk in geradicaliseerde kringen. “Mogelijk is het meisje in ernstig gevaar en wil ze naar Syrië gaan”, zegt het parket van Brussel.

De 14-jarige Firdaous Bouhaltite Soulaimane vertrok woensdag naar school, maar kwam daar nooit aan. Ze liet ook geen briefje achter voor haar familie.

“De verdwijning wordt als onrustwekkend beschouwd omdat het om een heel jong meisje gaat, dat normaal gezien regelmatig naar school gaat”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. In zo een geval wordt met alle pistes rekening gehouden.

Parket en politie hebben momenteel geen enkel idee waar het meisje zich bevindt, maar er wordt niet uitgesloten dat ze geradicaliseerd is en zou proberen naar Syrië te trekken.

De federale politie verspreidde zaterdag een opsporingsbericht voor het meisje. Daarin werd ze beschreven als zeer slank gebouwd en ongeveer 1m60 lang, met donkere ogen en halflang haar dat meestal opgestoken is.

“Samen met het opsporingsbericht werden ook twee foto’s verspreid, in traditionele kledij en in westerse kledij. Firdaous droeg bij haar verdwijning mogelijk een donkerbruine niqab en zwarte handschoenen. De twee foto’s zijn verspreid omdat ze zich op beide manieren kleedt”, Pierre Geerinckx van het Brusselse parket.

“Het is vooralsnog niet mogelijk om, op basis van elementen uit het onderzoek, een vertrek of nakend vertrek te bevestigen. Uit de elementen van het onderzoek blijkt wel dat Firdaous nog niet in Syrië geweest is. De oudere zus van het meisje zou wel een teruggekeerde Syriëstrijder zijn.”

Alle instanties zijn ingelicht en het meisje staat internationaal geseind als op te sporen. Zou ze proberen om ergens het vliegtuig te nemen, moet ze normaal gezien direct kunnen tegengehouden worden

Wie informatie heeft over Firdaous, kan contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of met Child Focus via het nummer 116.000. Reageren kan ook via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.