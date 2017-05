Buitenlandse diesels rijden nog steeds onbeboet door Antwerpse lage-emissiezone

Antwerpen - Vervuilende dieselwagens met buitenlandse nummerplaten rijden nog steeds onbeboet door de lage-emissiezone in Antwerpen. Federaal Mobiliteitsminister François Bellot heeft Vlaanderen afgelopen week een brief gestuurd waarin een aantal oplossingen worden gesuggereerd. De klok tikt, want de beelden van de buitenlandse nummerplaten worden slechts een jaar lang opgeslagen.

In februari werd in Antwerpen een lage-emissiezone ingevoerd. Na een gedoogperiode van een maand wordt er sinds maart ook effectief beboet in het stadscentrum. Al snel na de invoering bleek er een probleem met het bekeuren van wagens met een buitenlandse nummerplaat, omdat er geen verdrag bestaat dat de uitwisseling van de nodige gegevens regelt.

Foto: JVdP

“Buitenlandse nummerplaten worden gefotografeerd door de onbemande camera’s en die beelden worden een jaar lang opgeslagen”, is te horen bij de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud. “In afwachting van een oplossing kunnen er geen boetes worden verstuurd.”

Aantal oplossingen

Volgens Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts kan het federale niveau Vlaanderen perfect helpen door de nummerplaatgegevens te delen. Dat klopt niet, zegt federaal minister Bellot, maar hij suggereert Vlaanderen wel een aantal oplossingen. Een van de opties is een uitbreiding van het Europees verdrag dat de inschrijvingsgegevens van voertuigen voorziet. Onder meer Frankrijk is echter geen lidstaat van dat verdrag.

Een andere mogelijkheid is de uitbreiding van de bilaterale verdragen met bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland. Die worden gesloten tussen landen en niet tussen deelstaten. Daarom zouden de gewesten in hun parlement een protocol moeten ratificeren, dat het verdrag een gemengd karakter verleent. Ook de Kamer moet dan een nieuwe wet stemmen, net als alle betrokken parlementen in het buitenland.

Nummerplaten gewist

Het gaat dus om bijzonder complexe juridische materie, terwijl de klok genadeloos verder tikt. In februari worden de nummerplaten die op dat moment een jaar in de databank zitten immers gewist.

De enige manier waarop buitenlanders op dit moment kunnen worden beboet is een betrapping op heterdaad door de politie. In dat geval wordt de bekeuring wel onmiddellijk uitgeschreven, aldus het stadsbestuur.