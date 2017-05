Dit draag je beter (niet) als het warm is op het werk

Met temperaturen boven de dertig graden is het niet evident om een werkoutfit uit te kiezen. Zijn shorts en teenslippers echt not done? En wat met een van de grootste trends van het moment: blote schouders? BV-stylist Jody Van Geert geeft tips om het fris, maar ook stijlvol te houden op de werkvloer.

Dames die verfrissing zoeken op het werk houden het best zo zedig mogelijk. “De gouden regel voor iedereen: kijk in eerste instantie in welke omgeving je werkt. In veel sectoren, denk in het bankloket, willen mensen niet geconfronteerd worden met iemand met een diep decolleté. Het mag niet te sexy zijn”, klinkt het. Houd er ook rekening met prints op kleding . In een serieus bedrijf is het minder gepast om met een speelse bloemenjurk binnen te wandelen.”

Hemd en jurk in één

Hét kledingstuk voor zwoele werkdagen volgens Jody? Hemdjurken. “Ze zijn vrouwelijk, luchtig en ogen ook heel officieel en zakelijk. Ze laten zich makkelijk combineren met deftige sandalen, pumps of sneakers. Let op met jurken en tops met blote schouders. Die horen meer thuis in een crèmerie dan op kantoor. Ook spaghettibandjes zijn uit den boze, vooral omdat ze veel dames gewoonweg niet flatteren”, zegt hij. Volgens de stylist moet je een duidelijk onderscheid maken tussen vakantie- en werkkledij, maar zijn er uitzonderingen. “Een maxijurk, bijvoorbeeld, kan zeker op haar plaats zijn op de werkvloer. Zelfs teenslippers kunnen, maar ga dan wel voor een gepimpte versie en niet de exemplaren waarmee je straks op het strand wandelt. Met een culotte - past bij bijna elk type schoenen! - zit je trouwens ook altijd goed.”

Hemdjurk - JBC - 34,90 euro / kaki jurk - H&M - 11 euro / met bloemen - Zara - 49,95 euro

Bye kousen

Dames die zich nog afvragen of ze niet beter een panty onder een jurkje dragen: het is te warm om jezelf die vraag te stellen. “Laat ze achterwege en ga, indien je nog heel witte benen hebt, liever voor een goede bruinen zonder zon om ze een beetje meer kleur te geven.”

Culotte - Zara - 39,95 euro / sneakers - Adidas - 94,95 euro / teensandalen - Aldo - 54,95 euro / maxi-jurk - King Louie - 99,95 euro

Shorts: niet te kort

Voor mannen die in een short willen gaan werken ziet Jody niet meteen een probleem, zolang het ontwerp maar deftig is. “Ga zeker niet naar kantoor in een driekwart zwemshort. Er bestaan nu ook leuke bermuda’s in kostuumstof. Die zijn wat hipper en kunnen op het werk. Geef de voorkeur aan een effen exemplaar tot op de knie. Dan ben je nog iets gekleder”, klinkt het. Combineer met een hemd, bij voorkeur in het wit. Mijd lichtgrijs of -blauw, want daar zie je duidelijk zweetplekken op. Ga ook elke dag voor een vers hemd om geurtjes en gele kringen te vermijden”, zegt hij. Qua schoeisel zijn er mogelijkheden zat. “Een witte sneaker past zowel onder een lange als korte broek, net als kostuumschoenen. Ook een sandaal misstaat niet, maar ga dan wel op zoek naar fashionable modellen. Of wat denk je van een mocassin?”