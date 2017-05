Stad geeft toelage voor chippen van huiskat

Antwerpen - Juni is uitgeroepen tot chipmaand voor huiskatten. Elke Antwerpenaar die zijn kat dan laat chippen en registreren, kan een subsidie van 12 euro aanvragen. De stad wil eigenaars zo aanmoedigen om katten te laten registreren.

Sinds 1 september 2014 moet iedereen die een kat weggeeft of verkoopt, deze eerst laten steriliseren, identificeren en registreren. Een chip zorgt er onder andere voor dat verloren gelopen katten sneller herenigd worden met hun baasje of dat eigenaars van aangereden katten makkelijker opgespoord kunnen worden. Ook kunnen gechipte katten niet meer anoniem achtergelaten worden.

“Het chippen van huisdieren is vooral belangrijk bij katten. Zij worden namelijk vaak pas na enkele dagen als vermist opgegeven, omdat zij er wel vaker enkele dagen tussenuit knijpen”, stelt schepen van Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud. “Daarnaast wordt er ook niet vaak melding gemaakt van een gevonden kat. Beide factoren maken het erg moeilijk om het dier nog terug te vinden. Als de kat gechipt is, is de kans veel groter dat ze opnieuw herenigd wordt met haar baasje.”

Doordat gechipte katten sneller weer bij hun baasjes terechtkomen, gaan ze niet zwerven en zich voortplanten. “Zo moet de stad de kosten voor hun verzorging en huisvesting niet dragen.”

Meer info en aanvraagformulier: www.antwerpen.be/dieren