Een ode aan de mannelijkheid: fotografe laat honderd mannen hun broek uitdoen

De Britse fotografe Laura Dodsworth heeft er haar beroep van gemaakt om mensen in hun puurste vorm (lees: naakt) te fotograferen. In haar nieuwste boek ‘Manhood’ staat de penis in al zijn vormen centraal omdat ze de mannen erachter hun verhaal wilde kennen.

Het boek bevat in totaal honderd foto’s van poedelnaakte mannelijke geslachtsdelen. Bij elke penis hoort ook een verhaal, zo springt volgens de Britse krant The Guardian een getuigenis van een transgender in het oog. De man investeerde veel geld in zijn piemel en is er vandaag trots op, maar ook een zakenman met een klein exemplaar doet zijn verhaal. Zijn edele delen leerden hem een gevoel van schaamte kennen, een emotie die hij in zijn dagelijkse leven als leider nooit toelaat. Dan komt ook de penis van een priester aan bod, die tijdens zijn studies genoot van een triootje. Een seksverslaafde vertelt over die keer dat zijn vrouw zijn trots eraf wilde hakken...

Onzekerheid

In het boek zijn de mannen zelf niet te zien - enkel hun intieme zone, handen en bovenbenen werden vastgelegd op de gevoelige plaat. Tijdens het project viel het Laura op dat eens de mannen hun onderbroek uittrokken, ze ook gewilliger waren om hun ziel bloot te geven. “Veel meer mannen dan ik dacht zijn onzeker over de grootte van hun penis of hun bedprestaties. Het ontroerde me om te horen hoe die gevoelens in verschillende aspecten van hun leven zijn geslopen."

Boek over boezems

Het is niet de eerste keer dat Laura een boek schrijft over de naakte mens. Haar eerste werk ‘Bare reality’ is volledig gewijd aan de relatie die vrouwen hebben met hun borsten. De schrijfster put steeds inspiratie uit haar twijfels en vaststellingen over haar eigen lichaam voor ze uitzoekt wat bepaalde lichaamsdelen voor anderen betekenen.