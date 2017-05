Hazard valt dan toch ook zelf in de prijzen bij Chelsea, vóór prijsbeest Kanté

Eden Hazard heeft eindelijk een persoonlijke prijs te pakken. Tijdens het jaarlijkse Chelsea-gala werd de Belg uitgeroepen tot speler van het jaar en kreeg hij de prijs voor goal van het seizoen. Hazard is nog maar de tweede speler in de geschiedenis van de club die drie keer verkozen werd tot speler van het jaar.

Na het rampseizoen van 2015-2016, waar Eden Hazard sukkelde met blessures en Chelsea eindigde op een 10e plaats, vond hij zijn gebruikelijke niveau terug. Hazard was een van de sterkhouders van de Londense club en had een groot aandeel in de titelwinst.

Door de club werd hij nu dus beloond als "beste speler van het seizoen". Hij kreeg ook de prijs voor goal van het seizoen voor zijn indrukwekkende solo tegen Arsenal. “Normaal herbekijk ik mijn goals niet na de match, maar deze heb ik een week lang elke dag bekeken”, aldus onze landgenoot.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

Die andere sterkhouder, N’Golo Kanté, moest deze keer dus Hazard toch eens laten voorgaan maar werd door zijn ploeggenoten wel verkozen tot "Speler van het Jaar". De Fransman kreeg eerder van de Premier League al de prijs voor speler van het jaar, Eden Hazard werd toen tweede.

De gala-avond stond voor een groot deel ook in het teken van John Terry, na 22 seizoen bij The Blues neemt de verdediger afscheid van de club en dat moest gevierd worden.