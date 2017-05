Museum toont geschiedenis van Kolonie en gevangenis: “Het begint bij de folterstraffen in de middeleeuwen”

Merksplas -

De Koloníe. Met de klemtoon op de laatste lettergreep. Zo noemt de lokale bevolking de twee plaatsen in ons land waar tot 1993 landlopers werden opgevangen. Ze vormden een aparte gemeenschap, maar zijn nu een populaire locatie voor toeristen en recreanten. Na de opening van het bezoekerscentrum in het pinksterweekend en de mogelijke erkenning tot Unesco Werelderfgoed volgend jaar groeit de belangstelling ongetwijfeld nog. Wie zich afvraagt waar al die gebouwen vroeger voor dienden en waarvoor ze nu gebruikt worden of in de nabije toekomst, krijgt op deze pagina’s een antwoord. We bekijken Merksplas-Kolonie en Wortel-Kolonie zowel letterlijk als figuurlijk in vogelvlucht.