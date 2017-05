Expo over kerk en staat in Echt Antwaarps Theater: “Het onderwerp is brandend actueel”

Antwerpen - Het is op zijn minst verrassend: een tentoonstelling over de scheiding tussen kerk en staat in het Echt Antwaarps Theater. “We hebben de ruimte en het thema sprak me aan. Dus waarom niet”, zegt Ruud De Ridder.

Poligious issues, zo heet de rondreizende expo met werk van vijftig internationale kunstenaars. Henri Laurent en Irène Cardinaels zijn de Vlaamse medeorganisatoren van het project. “Wij hebben curator Ron Weijers leren kennen omdat hij in onze bed & breakfast op Het Zuid logeerde”, vertelt Henri. “Daar zag hij werk van me. Hij vroeg of we niet eens samen iets zouden doen. Toen hij over dit project vertelde, was ik meteen verkocht. Hij heeft kunstenaars uit heel wat landen gevraagd om een werk te maken over de scheiding tussen kerk en staat. In Saudi-Arabië, Syrië, Algerije of Libanon is dat niet zo vanzelfsprekend.”

Henri Laurent zocht een locatie in het centrum van Antwerpen voor de tentoonstelling, maar dat viel niet mee. “Alles was vreselijk duur. Toen heb ik aan mijn schoonbroer Ruud De Ridder gevraagd of we de ruimte boven in het Echt Antwaarps Theater zouden mogen gebruiken. Dit is echt een volkstheater, om daar kunstwerken over zo’n serieus onderwerp te brengen leek me wel een mooi contrast.”

Mouse trap van Henri Laurent. Foto: Jan Van der Perre

Geen typische tentoonstelling

Ruud De Ridder zag het ook zitten. “Het onderwerp boeit me en het is brandend actueel, dus wilde ik de ruimte graag ter beschikking stellen. Het is de eerste keer dat we zoiets doen in het statige gebouw van het Echt Antwaarps Theater. We hebben misschien geen typische tentoonstellingsruimte met witte muren, maar het antieke kader viel juist enorm in de smaak. De kunstenaars die op de opening waren, vonden dat het hier beter uitkwam dan in de witte kamers van de tentoonstellingsruimte in Nederland.”

De werken zijn heel divers: van abstracte schilderijen tot sculpturen. Zo staat er een figuur in een boerka van Kas Stuart, met voor de ogen een lampje met een silhouet dat danst als je aan een klein hendeltje draait. Er is een tweeluik van de Bulgaarse ­Bojidar Toneff dat Crusader I en II heet, en dat een Christusfiguur en een terrorist uitbeeldt. Van Marc Janssens staat er een beeldje van een lijdende man met een kathedraal op zijn rug. Henri Laurent maakte zelf onder meer een ‘muizenval’ met een koppeltje erin dat een gelofte aflegt in de kerk. Om bij het altaar te komen moeten ze een draadje doorknippen, waardoor het belletje gaat, maar waardoor ook het deurtje dichtvalt.

Irène Cardinaels: “Het geloof is, in tegenstelling tot wat mensen soms vermoeden, niet alleen een issue in moslimlanden. Het is de bedoeling dat deze kunstwerken bezoekers aan het denken en het praten zetten.”

Op zaterdag 10 juni is er om 14u een publiek debat over het thema in het EAT. De expo is te bezoeken t/m 10 juni in het EAT in de Arenbergstraat 10, di-za van 12-17u.