Frituur N18 verrijst uit as ’t Hoekske

Balen - Mathy Poets en Lindsay Vanderreydt hebben hun frituur in de Steegstraat omgedoopt tot Frituur N18. De zaak werd enkele maanden geleden getroffen door een brand.

Frituur ’t Hoekske in Balen kreeg op 29 maart te maken met een brand. De bakinstallatie was door een defecte thermostaat oververhit geraakt, waardoor er hevige rookontwikkeling ontstond. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar er was wel veel rookschade in de frituur en de bovenliggende woonruimte.

Maar zaakvoerders Mathy Poets en Lindsay Vanderreydt wilden niet van opgeven weten. Meteen besloten ze de zaak volledig te vernieuwen. Om de periode te overbruggen, openden ze een pop-upfrituur op hun parking. Ondertussen werd er volop gewerkt om de frituur opnieuw klaar te krijgen voor de heropening. “We hebben eerst het interieur gestript tot aan de ruwbouw”, zeggen Mathy en Lindsay. “Van daaruit hebben we alles opnieuw opgebouwd. Er is keihard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. De schrijnwerker was in de week voor de opening nog volop in de weer en het laatste likje verf is zelfs nog de dag van de openingsreceptie op de muur gezet.”

Frituur N18 is open van dinsdag tot en met zondag. Maandag is de zaak gesloten.

www.frut.be.