Meisje (11) raakte zwanger na verkrachting, gedwongen om te trouwen met dader

Op elfjarige leeftijd werd Sherry Johnson het slachtoffer van een verkrachting. Nadien bleek ze zwanger te zijn. Om te vermijden dat de politie een onderzoek zou openen, dwong de streng christelijke gemeenschap in de Amerikaanse staat Florida haar om te trouwen met haar verkrachter.

Sherry Johnson is afkomstig uit Florida, een Amerikaanse staat waar er geen minimumleeftijd staat op trouwen. Niemand zag er dus graten in om haar op elfjarige leeftijd in het huwelijksbootje te dwingen.

De gemeenschap waartoe ze behoorde vond daar een goede reden voor te hebben. Het meisje was namelijk zwanger na een verkrachting en een politieonderzoek zou alles alleen maar erger maken. De leiders van de conservatieve Pinksterbeweging vonden een georganiseerd huwelijk daarom de beste manier om alle verkrachtingen netjes in de doofpot te steken.

En dat gebeurde maar al te vaak, zegt Sherry aan de New York Times. Volgens haar moesten heel wat meisjes van haar leeftijd trouwen met oudere mannen. Zelf was ze in haar jeugd verkracht door een priester en een parochiaan. Met die laatste twintigjarige man moest ze trouwen.

In de stad Tampa in Florda wou niemand het huwelijk volbrengen, ook al is het legaal. Daarom trok de familie naar het nabijgelegen Pinellas County. Uiteindelijk kreeg ze negen kinderen, die ze moest opvoeden terwijl ze zelf nog een kind was.

Inmiddels trouwen er wekelijks nog meerdere kinderen onder de zestien jaar in Florida. Daarom zet Sherry zich nu - als volwassen vrouw - in om een einde te maken aan kinderhuwelijken in de Verenigde Staten.