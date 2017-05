Witte Huis lijkt niet al te bezorgd over banden van Trumps schoonzoon met Rusland

Het Witte Huis weigert commentaar te geven op de onthullingen van de krant Washington Post dat Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump en een van zijn belangrijkste raadgevers, aan Rusland gevraagd zou hebben om een geheim communicatiekanaal in te stellen tussen Washington en Moskou. Het nieuws zorgde voor veel commotie, aangezien het gaat om de zoveelste aanwijzing dat er ongeoorloofde contacten plaatsvonden tussen leden van de Trump-administratie en Rusland.

“We gaan niet reageren over Jared”, aldus Gary Cohn, de directeur van de Economische Raad van het Witte Huis tegenover journalisten tijdens een persbriefing zonder camera’s. “We gaan gewoon niet reageren.” Het antwoord volgde op verschillende vragen van reporters over Kushners banden met Rusland, aldus CBS News.

Nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster heeft dan weer gesteld dat hij zich geen zorgen maakt over een geheim communicatiekanaal met Rusland. “Ik bedoel, we hebben backchannel-communicaties met een reeks landen”, stelde hij. “Algemeen gezien betekent dat dat je op een discrete manier kunt communiceren, en leidt het gesprek niet naar een bepaalde inhoud. Dus neen, ik zou daar niet bezorgd over zijn.”

Minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly stelde dat dergelijke geheime communicatie hem “niet stoort” en “een goede zaak is”.

President Donald Trump haalde dan weer, zonder uitdrukkelijk naar Kushner te verwijzen, uit naar de “fake media”, nadat hij zich tijdens zijn negendaagse buitenlandse reis naar onder meer ons land, opvallend stil had gehouden op de sociale media. “Het is mijn mening dat veel van de lekken die uit het Witte Huis komen gefabriceerde regels zijn die zijn uitgevonden door de valse media. Telkens wanneer je de woorden “bronnen zeggen” ziet staan in de fake news media, en ze vermelden geen namen, is het zeer goed mogelijk dat de bronnen niet bestaan maar zijn uitgevonden door valse nieuwsschrijvers”, tweette Trump zondag. Twaalf uur later kwam hij nog eens terug op zijn stokpaardje. “De fake news media werken hard om mijn gebruik van sociale media te kleineren en te vernederen, omdat ze niet willen dat Amerika het echte verhaal hoort!”