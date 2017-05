Zonder drukte of wachtrijen genieten van het mooie weer, hier kan het...

Grobbendonk - Wie de wachtrijen niet wilde trotseren aan de stampvolle recreatieplassen zoals Het Zilvermeer of de Lilse Bergen in de Kempen, kon ook de Kleine Nete afvaren met een kano of kajak. Hier geen drukke toestanden, maar heerlijk relaxen op het water te midden van de natuur.

Onderweg tussen Herentals en de watermolen van Grobbendonk zondag troffen wij plonsende honden aan langs het strand van kinderboerderij-herberg De Lentehei, zwemmende mensen, parende libellen en eendjes met kleintjes. De natuur langs de Neteboorden is in het voorjaar nóg mooier dan in de zomer met veel bloeiende bloemen en waterlelies. “De ideale uitstap op een snikhete dag”, zei ook de medewerker van de kanoverhuurdienst De Waterral uit Herentals terwijl hij de kano’s aan wal haalde aan de watermolen van Grobbendonk.