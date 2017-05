Grote schade bij brand Hof ter Laar

Berlaar - Het heeft in de nacht van zondag op maandag gebrand in brasserie Hof ter Laar in Berlaar. Vooral de keuken liep aanzienlijke schade op.

De bewoners werden omstreeks half vier gewekt door het geblaf van hun honden en een brandgeur. De bewoners, een koppel met twee kinderen, konden zich in veiligheid brengen en raakten niet gewond. Toch werden ze preventief naar het ziekenhuis overgebracht.

“Bij onze aankomst ging het al om een uitslaande brand”, zegt Rudy Nuyens van brandweerpost Berlaar. “We hebben verdere uitbreiding van de vlammen kunnen voorkomen maar de keuken liep wel grote schade op. De rest van het gebouw heeft vooral rook- en waterschade.”

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Zondag was er een communiefeest in de brasserie en werd er gebruik gemaakt van een barbecue. Of de oorzaak daar te zoeken is, wordt verder onderzocht.