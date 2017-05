Begrafenissen 35% duurder: Peeters roept uitvaartsector op het matje

Brussel - Uit een controle van de Economische Inspectie blijkt dat de prijzen van de begrafenisondernemers in tien jaar met 35 procent zijn gestegen. Bovendien is twee derde van de ondernemingen niet in orde met de regelgeving. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil een verklaring van de sector.

“Een begrafenis is voor nabestaanden op zich al een grote kost”, zegt Peeters. “In die periode hebben ze ook niet de energie om zich in de tarieven te verdiepen. Daarom is transparantie over de prijs heel belangrijk.”

De meest vastgestelde inbreuken (57 procent) zijn onduidelijke prijsaanduidingen of onvolledige bestelbons. Een minderheid van de ondernemingen vermeldt zelfs geen saldo.

Peeters heeft de federatie van begrafenisondernemers een brief geschreven waarin hij hen aanmaant om zo snel mogelijk een afspraak te maken op zijn kabinet om duidelijkheid te scheppen over de prijsstijgingen en de inbreuken.