Josje verklapt: “Er komt iets aan”

Josje Huisman (31) is na de laatste aflevering van Liefde voor Muziek vanavond, waarin alle artiesten terugblikken op de hoogtepunten van dit seizoen, helemaal klaar om haar solocarrière te lanceren. Ze maakte vooral indruk met haar vinnige rap op Bagage­drager van Gers Pardoel.

Toen we Josje zaterdagavond na de finale van Mr Gay Belgium polsten naar de geruchten dat ze intussen een platencontract getekend heeft en dat er binnenkort een album met Liefde voor Muziek-hits én gloednieuwe nummers aankomt, werd ze opvallend nerveus. “Ik kan er echt nog niets over zeggen, maar er komt inderdaad iets aan, heel snel al. Nog heel even geduld.”