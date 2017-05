Biljartspeler verongelukt op terugweg van toernooi

Meerhout - Familie en vrienden rouwen om Meerhoutenaar Geert Lievens, die zaterdagavond in het Oost-Vlaamse As-senede om het leven kwam toen hij met zijn bestelwagen achteraan op een bus inreed.

Foto: rr

Geert Lievens (47) uit Meerhout had zaterdag deelgenomen aan een biljarttoernooi in Blankenberge en was ’s avonds met zijn bestelwagen onderweg naar huis, toen hij op de Expressweg N49 in het Oost-Vlaamse Assenede inreed op een bus die aan vertragen was voor het rode verkeerslicht. Hij overleed ter plaatse.

Bij het ongeval in Assenede raakten ook zes inzittenden van de bus lichtgewond. De exacte oorzaak van het verkeersongeval is nog onbekend. De Expressweg, een uitloper van de E34, staat wel bekend als een levensgevaarlijke weg. Er staan al geruime tijd werkzaamheden op het programma die de veiligheid moeten verhogen, maar die werden telkens uitgesteld door problemen met onteigeningen en andere procedures.