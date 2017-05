Gentenaren gaan met overwinning in ‘Peking Express 2017’ aan de haal

Na een race van 3.750 km doorheen Vietnam, Laos en Cambodja zijn de winnaars van Peking Express bekend. Brecht en Cedric, Gentenaren en beste vrienden, kwamen op zondag 28 mei als eerste over de streep in het wereldberoemde tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja. Het duo verzilvert hun 5 amuletten - 4 ter waarde van 2.500 euro en 1 ter waarde van 5.000 euro - en wint 15.000 euro.

“Peking Express is een avontuur dat ik nooit meer ga vergeten. Ik ben super dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken”, vertelt Brecht opgelucht nadat ze als eersten Sean Dhondt en Rik Van De Westelaken op de eindbestemming vinden. “De tegenstand was ongelooflijk sterk en dat maakt de overwinning nog zoveel beter. Als ik het zou mogen overdoen, zou ik het altijd samen met Brecht doen en altijd op dezelfde manier”, voegt Cedric eraan toe.

Nederlanders Siham en Hicham zaten de beste vrienden op de hielen, maar moesten uiteindelijk de duimen leggen na een spannende eindsprint. De zeer gedreven en ijzersterke broer en zus stonden bijna heel de race aan kop en werden al snel de favoriet voor de eindoverwinning. Tijdens de proeven sleepten ze in totaal 4 amuletten - 3 ter waarde van 2.500 euro en 1 ter waarde van 5.000 euro - in de wacht en laten zo 12.500 euro liggen.

De andere West-Vlaamse finalisten Laura en Ann-Sophie vielen onderweg af na de eerste opdracht. “Het is jammer, maar we zijn wel heel blij dat we het zover geschopt hebben en dat we zoveel mooie momenten hebben meegemaakt. We gaan met opgeheven hoofd en een gelukkig gevoel naar huis.” De West-Vlamingen lopen 1 amulet van 2.500 euro mis.

Gouden amuletten

In de finale moesten de duo’s van de stad Stung Treng naar Siem Reap racen, de stad waar de tempels van Angkor Wat te vinden zijn. Onderweg konden de duo’s nog extra amuletten verdienen ter waarde van 2.500 en twee speciale gouden amuletten van 5.000 euro met verschillende opdrachten. Zowel Brecht en Cedric als Hicham en Siham wonnen elk zo’n gouden amulet.

Met deze finale zit het Peking Express-avontuur er op. 8 weken lang liftten 3 Vlaamse en 3 Nederlandse duo’s met slechts 1 euro per dag door de straten van Zuidoost-Azië. Ook Dan Karaty, Min Hee Bervoets, Ella Leyers en Victor Reinier deden mee aan het legendarische avontuur. Als extra passagiers regelden ze letterlijk alles voor de afvallers die een tweede kans kregen.