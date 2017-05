Biografie oud-burgemeester voorgesteld: “Van Cauwelaert heeft veel betekend”

Antwerpen - “Deze man was niet de eerste de beste”, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) over Frans Van Cauwelaert. In het stadhuis werd zondag de politieke biografie van de oud-burgemeester voorgesteld.

Camille Huysmans en Lode Craeybeckx zijn naam die, zeker in Antwerpen, nog altijd bekendheid genieten. In het geval van Frans Van Cauwelaert is dat al een stuk minder.

Nochtans was dit boegbeeld van de Vlaamse Beweging van 1921 tot 1931 burgemeester van Antwerpen.

Als katholiek sloot hij in 1930 een verbond met de socialist ­Camille Huysmans. Dat pact ging de geschiedenis in als het mystiek huwelijk. Eentje dat veertig jaar stand zou houden in Antwerpen. Al waren het later wel de socialisten die vrijwel onafgebroken de burgemeester zouden leveren.

Kraaiende hanen

Bart De Wever was in zijn toespraak lovend over zijn voorganger Frans Van Cauwelaert. “In Antwerpen heeft hij veel betekend voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Maar hij was ook één van de vooraanstaande flaminganten van zijn tijd. Als parlementslid voerde hij vanaf 1910, samen met de socialist Huysmans en de liberaal Franck, actie voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Het trio werd toen de ‘drie kraaiende hanen’ genoemd.”

Huzarenstukje

De politieke biografie, goed voor net geen duizend bladzijden, is een bundeling van vijf kleinere delen die ooit over Frans Van Cauwelaert verschenen zijn.

“Auteur Lode Wils heeft een huzarenstukje geleverd, door in zijn werken te schrappen en nieuwe dingen toe te voegen. Daardoor is het boek een zeer complete biografie geworden”, zegt uitgever Karl Drabbe.

Tijdens de boekvoorstelling interviewde journalist Rik Van Cauwelaert auteur Lode Wils.