Deurne - Antwerp wil Jelle Van Damme terug naar België halen. De verdediger speelt sinds januari 2016 bij het Amerikaanse LA Galaxy, waar zijn contract in december afloopt. De Great Old wil van die opportuniteit gebruikmaken om de 33-jarige Van Damme te verleiden tot een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Om de ambities volgend seizoen waar te maken, wil Antwerp enkele spelers met een grote staat van verdienste toevoegen aan zijn kern. Kerels die het klappen van de zweep kennen en de ploeg in de Jupiler Pro League op sleeptouw kunnen nemen. In dat kader liet Antwerp eerder al interesse blijken in Thomas Buffel - einde contract bij Genk, al willen de Limburgers hem nog een contract van één extra seizoen aanbieden - en nu richt de Great Old zijn pijlen op Jelle Van Damme. Die heeft nog een contract tot eind december bij LA Galaxy.

In de Amerikaanse MLS is de verdediger aan een zeer sterk seizoen bezig bij. Daar geldt hij als een sterkhouder van de ploeg en dit seizoen - dat in Amerika van maart tot november loopt - is hij er zelfs aanvoerder. Sportief heeft Van Damme het enorm naar zijn zin in de Verenigde Staten, maar familiaal ligt dat wat anders. Zijn kinderen wonen in België en Van Damme wil dichter bij hen zijn. Antwerp hoopt van de 30-voudige Rode Duivel een van de leiders van de ploeg te maken. In Los Angeles speelt de Waaslander centraal in de defensie, maar hij kan ook als linksback uit de voeten. In het seizoen 2001-2002 kwam Van Damme nog zes keer uit voor stadsrivaal Germinal Beerschot, maar Wim De Decker en Faris Haroun bewezen afgelopen seizoen dat je ook met een verleden bij Beerschot kan uitgroeien tot publiekslieveling op de Bosuil. Qua mentaliteit zijn Van Damme en de Antwerpfans alvast een goede match.

Snel duidelijkheid over Maes

Voor de post van hoofdtrainer blijft Paul Gheysens doordrukken voor Peter Maes. De sterke man van Antwerp zou graag snel duidelijkheid hebben omdat je pas een ploeg kan uitbouwen als er ook een trainer is. Als Maes naar Antwerp gaat, neemt hij wellicht assistent Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens mee.