Regerend landskampioen Oostende is eerste finalist in Play-offs basketbal

Brussel - BC Oostende heeft ook zijn derde wedstrijd tegen Spirou Charleroi gewonnen en staat zo opnieuw in de finale van de Play-offs van het basketbal. De Waalse bezoekers hadden geen verhaal op het Oostendse parket en werden met duidelijke 74-56 cijfers terug naar huis gestuurd. Oostende wint zijn halve finale zo met 3-0.

Bij de rust had Oostende de wedstrijd al in een beslissende plooi gelegd: 41-22. De manschappen van Dario Gjergja maakten het verschil in het tweede kwart (16-14, 25-8, 16-15, 17-19). Uitblinker was Khalid Boukichou. De Belgian Lion werkte aan bijna honderd procent af en kwam zo aan 22 punten (10/11 2pts, 2/2 vrijworpen). Daarnaast nam hij ook nog eens 8 rebounds voor zijn rekening.

Woensdag had Oostende de eerste wedstrijd met 80-70 gewonnen, op verplaatsing in Charleroi werd het vrijdag 74-58.

In de andere halve finale (best of 5) van de Play-offs om de Belgische basketbaltitel strijden Brussels en Antwerp om een finaleticket. Zij werken maandag hun derde partij af, maar zullen minstens vier wedstrijden nodig hebben. Na twee confrontaties staat het 1-1.

Oostende - Charleroi 74-56