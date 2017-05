Ouders van Tiele (3) ten einde raad: “Zijn ziekte past in geen enkel hokje”

Heist-op-den-Berg - De ouders van Tiele uit Itegem (Heist-op-den-Berg) zijn ten einde raad. De kleuter van bijna drie jaar oud is allergisch voor zowat alles. Tiele kan amper iets eten, kan niet buiten spelen of naar school gaan en heeft constant jeuk. “Zijn ziekte past in geen enkel hokje. Dus steun aanvragen is heel moeilijk”, klinkt het.

Toen ouders Heidi Torfs en Tom Van Doninck aan de professoren in Leuven vroegen of ze nog gelijkaardige gevallen kenden, was het antwoord ‘neen’. “De ziekte van Tiele is waarschijnlijk een vreemd foutje ...