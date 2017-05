Slotenmakers trekken aan alarmbel na malafide praktijken: “Slotje vervangen: 965 euro cash aub”

Kalmthout - Een erkenning of vestigingswet voor slotenmakers komt er voorlopig niet. “Bijzonder jammer”, reageert voorzitter Marc Vandevijver van de Vlaamse Slotenmakers Unie. En intussen duren de malafide praktijken verder. Dat overkwam een lezer uit Kalmthout. Hij moest 965,22 euro betalen voor een interventie van welgeteld 27 minuten.

“Het was natuurlijk wel even schrikken van zo’n rekening”, vertelt J. uit een nieuwbouwwijk in Kalmthout. “Zondagavond kwam ik thuis en bleek het slot van de zijdeur stuk. Mijn gsm had ik binnen laten ...