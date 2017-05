Nieuw-Zeelander Ryan Sissons wint WB triatlon in Madrid, Christophe De Keyser is 35e

De 28-jarige Nieuw-Zeelander Ryan Sissons heeft zondag de wereldbekertriatlon in Madrid gewonnen. Hij deed in de Spaanse hoofdstad 1u53:00 over de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen). Op het podium werd hij door de Fransen Raphael Montoya (1u53:08) en Simon Viain (1u53:16) geflankeerd.

Sissons reed samen met Montoya en Viain weg uit het peloton en wist vervolgens een gat te slaan tijdens het lopen. De twee Fransen eindigden op acht en zestien seconden van de sprintkampioen van Oceanië.

Christophe De Keyser kwam als eerste Belg aan na 1u58:15, waarmee hij 35e eindigde. De Vlaamse triatleet kwam na 19:10 uit het water en had toen al een achterstand van 35 seconden op de koplopers, die hij nooit meer goed kon maken. Bovendien kreeg hij voor de start al de nodige pech te verduren: het kader van zijn fiets raakte beschadigd tijdens het transport per vliegtuig, waardoor de 24-jarige Overijsenaar moest rijden met een geleende fiets van de Spaanse delegatie. Hij deed 1u00:47 over de 40 kilometer fietsen en legde de loopafstand van tien kilometer af in 36:34. Peter Denteneer kwam als 45e binnen met een tijd van 1u59:28. Erwin Vanderplancke en Noah Servais finishten niet.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Britse Georgia Taylor-Brown, die over de finish kwam na 2u08:05. De Amerikaanse triatleten Taylor Spivey en Chelsea Burns vervolledigden de top drie. Er waren geen Belgische deelneemsters.