Kwik stijgt opnieuw boven 30 graden: “Geen hittegolf”

Terwijl het in het binnenland overal relatief rustig bleef, was het aan onze kust, zoals hier in Blankenberge, zoeken naar een plaatsje op het strand. Foto: rr

Hoewel de afgelopen dagen al tropisch waren, moet het ergste nog komen. Vandaag stijgt het kwik in Antwerpen opnieuw tot boven de 30 graden. Van een officiële hittegolf is er voorlopig nog geen sprake in ons land.

“Een officiële hittegolf krijgen we zeker niet”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Daarvoor heb je vijf dagen van minstens 25 graden nodig, waaronder drie van minstens 30 graden. Een hittegolf in mei hebben we overigens nog maar twee keer gehad in België. Maar we zitten wel degelijk in een hitteperiode. Dus het is goed dat de overheid maatregelen neemt en de mensen waarschuwt.”

En dat gebeurt ook. De waarschuwingsfase van het hitteplan is van kracht. Dat betekent dat het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een waarschuwingsmail met herinneringen en tips uitstuurt naar onder meer alle gemeentes, huisartsen en woonzorgcentra.

Pieken van 34 graden

Vandaag wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 32 graden. Al kan er hier en daar een onweer uitbreken. “Het onweer zal lokaal en fors zijn. Net zoals het ook op sommige plekken warm of minder warm kan worden. In Limburg is het best mogelijk dat het kwik oploopt tot 34 graden”, zegt David Dehenauw.

Ondertussen was het de afgelopen dagen vooral genieten geblazen. In de Antwerpse binnenstad zochten mensen vooral verkoeling op terrasjes en langs de waterkant. Maar van een enorme mensenmassa was geen sprake. Aan de Belgische kust was het dan weer over de koppen lopen.

Overvolle treinen

Het Hemelvaartsweekend zorgde voor een massale toeloop naar de kust, met 550.000 dagtoeristen over het hele weekend. Daarmee worden de verwachtingen van een half miljoen dagtoeristen ruim overtroffen.

Volgens de NMBS, die 51 extra treinen naar onder meer Oostende en De Panne inzette, maakten bijna 130.000 mensen gebruik van de trein om vanuit het binnenland naar de kust te reizen.

Vooral Oostende was een zeer populaire bestemming. In de grootste stad aan zee vond sinds donderdag de achttiende editie van ‘Oostende voor Anker’ plaats. Het evenement, waarop tientallen schepen te bezichtigen waren en overal in de stad concerten en evenementen werden georganiseerd, lokte 250.000 bezoekers.