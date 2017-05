“Kan Trump de toenemende druk blijven weerstaan?”

Donald Trump is terug in de Verenigde Staten en beschouwt zijn tournee van vorige week als een langgerekte homerun. Bovendien is hij ervan overtuigd dat hij goed bevriend is geraakt met de staatshoofden en regeringsleiders die hij heeft ontmoet.

Het valt te betwijfelen dat al die prominenten er ook zo over denken. De bolwassing die de Amerikaanse president gaf aan zijn Europese NAVO-partners over hun defensiebudget, was behoorlijk arrogant. En tijdens de G7 op Sicilië bleek dat Trump nog steeds met het idee speelt om met de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Dat nemen de 150 landen die zich wél aan het akkoord willen houden, hem niet in dank af. De Amerikanen behoren tot de grootste vervuilers ter wereld, maar Trump gelooft niet in de opwarming van de aarde en bovendien heeft hij tijdens zijn campagne beloofd dat hij jobs zal creëren in de steenkoolindustrie.

Trump kan nog steeds rekenen op de massale steun van zijn kiezers, die zijn boodschap America First slikken als zoete koek. Bij die mensen heeft Trump met zijn stoere taal van vorige week gescoord, al viel de belangstelling in de VS voor de rondreis van Donald en Melania tegen.

Maar in Washington is de sfeer heel anders. In het Congres groeit het ongenoegen van de Democraten, maar ook van de Republikeinse politici met de dag. In de onophoudelijke stroom van verhalen over Trumps contacten met Rusland is nu ook zijn schoonzoon en adviseur Jared Kushner in het vizier gekomen. Die zou om een geheime communicatielijn met Rusland hebben gevraagd.

Het is de vraag of Trump de toenemende druk op hem kan blijven weerstaan. Volgens sommige waarnemers heeft hij vooral een kapitale fout gemaakt met het ontslag van FBI-directeur James Comey. Tim Weiner, winnaar van de Pulitzer Prize die onder meer boeken schreef over de FBI en over Richard Nixon, formuleert het zo: “Van de FBI win je nooit, die dienst is minstens even machtig als het Witte Huis.”

Of Trump na Nixon de tweede president uit de geschiedenis wordt die moet aftreden, zal moeten blijken. Het grote verschil met Watergate in 1974 is dat er toen een meerderheid van Democraten in het Congres zat. Nixon hield uiteindelijk de eer aan zichzelf.

Een belangrijke factor is dat er volgend jaar tussentijdse verkiezingen plaatsvinden in de VS. Veel politici van de Republikeinse meerderheid vrezen dat het afvoeren van Trump ook hun eigen herverkiezing in gevaar kan brengen. Dan laten ze hem nog liever zitten als een president zonder veel macht.