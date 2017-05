Kalmthout - Onder een verzengende lente-zon werd gisteren het kampioenschap wielrennen van Kalmthout gereden. Er waren minder deelnemers dan de vorige jaren, maar daar zat het warme weer wellicht voor iets tussen.

Het was puffen en zweten op en rond het wedstrijdparcours. Ondanks de mindere opkomst streden toch nog negen Kalmthoutse wielerclubs en wielertoeristen om de titel Kampioen van Kalmthout. Net als vorige jaren bleef het concept hetzelfde, met start en aankomst op de Kapellensteenweg aan het Gitok en een parcours van 3,8 kilometer.

Om 11.30u gingen de eerste wielrenners van start met de ploegentijdrit. Die werd gewonnen door sportieve ambtenaren en medewerkers van de gemeente Essen. Ook de Heidestoepers waren van de partij. “Het is warm vandaag, maar we hebben voorzorgsmaatregeleen genomen”, zegt Heidestoepers Kris Smets. “Op voorhand goed drinken is de boodschap. De ploegentijdrit gaat over een kort parcours. Lang werden we dus niet blootgesteld aan de hoge temperatuur. Bij de start van het kampioenschap zelf ligt dat toch anders. Voldoende water drinken is een must.”

Tussendoor werd er een demonstratie elliptigo gegeven. Dat lijkt een beetje op een fiets of een step waarbij je loopbewegingen moet maken om vooruit te komen. Maarten De Bock, schepen van Sport, maakte van de gelegenheid gebruik om op een elliptigo de kinderen te begeleiden tijdens de kindertoer.

Het echte kampioenschap werd gereden in verschillende leeftijdsklassen. Alle fietsen kregen een tag met een chip ingebouwd, waardoor de uitslag digitaal en automatisch opgemaakt werd. Bij de +55-jarigen kwam Luc Pannenkoek als eerste over de meet, voor de 45-plussers was dat Toon Neys. Alain Wintermans won bij de 35-plussers, en bij de jongeren was het Siebe Devalkeneer. Bij de dames ging Katrien Thys met een eerste prijs lopen. “Uiteraard wordt er gekoerst, maar dit kampioenschap geeft iedereen vooral de kans om gezellig en sportief door het eigen dorp te fietsen onder het applaus van vele supporters”, zegt organisator Louis van den Buijs.

Extra water

De gemeente nam ook voorzorgsmaatregelen. Zo werd er gratis water voorzien bij aankomst en was er extra water op het parcours voor renners, seingevers en andere helpers. Voor een watergordijn werd niet gezorgd, want de brandweer moest paraat staan voor eventuele branden op de Kalmthoutse Heide. Een watergordijn werd ook als te gevaarlijk gezien vanwege het gladde wegdek dat het als gevolg heeft.