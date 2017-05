Waakzaamheid op Kalmthoutse Heide blijf noodzakelijk

Kalmthout - Terwijl het zaterdag nog brandfase rood was voor de Kalmthoutse Heide en andere Antwerpse brandgevoelige gebieden, is het voor de Kalmthoutse Heide afgezakt naar code oranje. Dat heeft te maken met een regenbui die op de nacht van zaterdag op zondag over de Noorderkempen trok.

De toegang tot brandgevoeldige gebieden wordt nog steeds afgeraden. Toch zochten heel wat wandelaars verkoeling op de heide. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden nog steeds bemand zodat, wanneer er een brand uitbreekt, de brandweer meteen met groot materieel kan uitrijden.

"Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen”, klinkt het op de website van Natuur en Bos. “Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.” Beheerders en brandweer zijn tijdens de brandfase oranje extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit en worden er meer materieel en mankracht ingezet.