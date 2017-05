Kwik Merksem voorkomt dat eerste niet-Antwerpse club zich tot BK korfbal op het veld kroont

Merksem - Kwik heeft zich zondag in Antwerpen tot Belgisch kampioen veldkorfbal gekroond. In de beslissende wedstrijd ging Floriant met 19-14 voor de bijl.

Kwik kwam al in de eerste aanval tot scoren via een strafworp en de toon was gezet. Beide teams hielden elkaar in bedwang en zo stond het 3-3 na een goede 10 minuten wedstrijd. Kwik-speelster Stien Reyntjens tekende met een doorbraak voor de 7-4 en wat later zorgde ploeggenoot Matthias Bellaert handig onder de korf voor een 4-punten kloof. Wat later werden dat er zelfs 5, maar Floriant knokte zich terug in de match met 2 doelpunten op rij (9-6). Deze kloof werd behouden tot aan de rust: 11-8.

Floriant ging het best van start na de onderbreking met een strafworp die netjes werd omgezet door jeugdinternational Arne Van Damme. Even later brak international Stephanie Versele met de 11-10 en de wedstrijd helemaal terug open. Kwik voelde de hete adem van Floriant en stak een tandje bij. De partij kantelde toen Kwik terug op 3 doelpunten (13-10) kwam na een strafworp die mocht hernomen worden tot ongenoegen van Floriant-coach Ewald Frensch. Hij kreeg daarbij eerst geel en werd daarna met rood van het terrein gestuurd.

De belangen waren groot en ook de spelers op het terrein kregen de emoties even niet onder controle. Kwik-speler Nick Verwerft moest er eveneens met een rode kaart uit. De ploeg uit Merksem bleef echter in controle over de wedstrijd en via Yannick Wauters en Liesbet Bollaerts liepen ze 5 doelpunten uit (16-11). De eindstand werd uiteindelijk 19-14.