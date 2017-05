EK basket (v) - Belgian Cats sluiten tornooi van Latina af met 61-54 overwinning tegen Hongarije

De Belgische basketbalvrouwen hebben zondag in hun laatste wedstrijd op het vierlandentornooi van Latina Cita, dichtbij Rome, Hongarije met 61-54 (rust: 39-30) verslagen. Ze speelden het toernooi als voorbereiding op het EK, dat van 16 tot 25 juni in Praag plaatsvindt.

Terwijl Kim Mestdagh en Jaleesa Maes rust kregen, liepen de twaalf andere Belgian Cats in de eerste helft uit tot 39-30 onder impuls van een ijzersterke Emma Meesseman, die twaalf punten scoorde in evenveel minuten. Na de pauze bleven de Hongaren voortdurend voor dreiging zorgen, waardoor België nooit meer dan tien punten kon uitlopen. Hongarije stond zelfs even 53-54 voor, maar de troepen van Belgisch bondscoach Philip Mestdagh kwamen terug en wonnen uiteindelijk met zeven punten verschil. Meesseman had een groot aandeel in de overwinning met zeventien punten. Hanne Mestdagh en Kyara Linskens scoorden er elk tien.

In de vorige twee wedstrijden gingen de Cats telkens onderuit: 57-48 tegen Rusland en 68-62 tegen Italië. Door hun overwinning in de laatste wedstrijd eindigen ze derde, net voor Hongarije. Rusland wint het toernooi met zes punten, dankzij een 65-60 overwinning tegen Italië.

“Veel inzet en progressie”

Bondscoach Philip Mestdagh maakte na de wedstrijd tegen Hongarije de balans op van het toernooi: “Zonder Meesseman hadden we het moeilijk tegen Rusland. Tegen Italië zag ik zowel collectief als individueel veel inzet en progressie. In de laatste wedstrijd lieten we het na om Hongarije al vroeger uit te tellen, maar dat komt ook omdat ik nieuwe dingen heb uitgeprobeerd in de verdediging en iedereen de kans heb gegeven om zich te bewijzen. We komen stilaan op niveau. Ik ben niet supertevreden, maar de balans is zeker niet negatief. De oefenwedstrijden tegen Spanje en Nederland zullen duidelijk maken of we echt klaar zijn voor het EK.”

Dinsdag sluit Ann Wauters, die out was met een liesblessure, aan bij de rest van de Belgian Cats. Mestdagh beschikt dan over zijn volledige selectie om de twee laatste oefenmatchen aan te vatten ter voorbereiding van het EK: op 2 en 3 juni spelen de Cats in De Schelp van Wevelgem tegen Spanje en op 10 juni komt Nederland op bezoek in Ieper.

België - Hongarije 61-54 (39-30)

kwarts: 17-18, 22-12, 13-15, 9-9

België (17/40 2pts, 7/16 3pts, 6/7 vrijworpen, 33 rebounds): Meesseman 17 (1x3), Linskens 10 (6 rebounds), Mestdagh 10 (2x3), Delaere 7 (1x3, 6 rebounds), Mayombo 5 (1x3), Vanloo 5 (1x3), Hendrickx 2, Raman 2, Carpréaux, Geldof, Adams

Alle resultaten van het toernooi in Latina:

Vrijdag: Rusland - België 57-48, Italië - Hongarije 71-62

Zaterdag: Rusland - Hongarije 79-53, Italië - België 68-62

Zondag: Italië - Rusland 50-65, België - Hongarije 61-54

Eindklassement: 1. Rusland 6 punten, 2. Italië 5 punten, 3. België 4 punten, 4. Hongarije 3 punten