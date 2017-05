Schutter doodt acht mensen in Mississippi

Een schutter heeft in een rurale streek van de Amerikaanse staat Mississippi acht mensen om het leven gebracht, onder wie een adjunct-sheriff. Dat melden Amerikaanse media.

De man schoot de acht mensen in Brookhaven en Bogue Chitto dood. Bij zijn inrekening werd Willie Godbolt (35) gefilmd. Hij zei dat hij ‘met zijn kinderen had willen praten’, en dat het zijn bedoeling was zelfmoord te plegen of door de politie te worden doodgeschoten, maar dat hij geen munitie meer had. ‘Ik verdien het niet te leven na wat ik gedaan heb’, zei hij.

De politie verduidelijkte niet of de slachtoffers familieleden van Godbolt waren. De man stond bekend bij de politiediensten en was meermaals gearresteerd voor gewapende diefstal, geweldpleging, roekeloos rijden en andere feiten.