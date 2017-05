Colsaerts wordt na remonte knap 3eop BMW PGA Championship, Pieters is 14e

Nicolas Colsaerts is dankzij een ultieme ronde van 65 slagen nog knap derde geworden op het European PGA Championship golftoernooi (EPGA/7.000.000 euro), dat werd betwist op de Wentworth golfbaan in het Engelse Virginia Water. Thomas Pieters eindigde op de 14e plaats.

Colsaerts zette een zeer sterke laatste ronde neer. Nadat de 24-jarige Brusselaar tijdens de eerste twee dagen niet echt goed voor de dag kwam en maar net de cut haalde, liet hij op dag drie al een veel betere indruk na met een ronde van 69 slagen en dit onder moeilijke omstandigheden.

Colsaerts startte zijn laatste ronde met een birdie op de eerste hole en ging op de ingeslagen weg verder. Zo vielen er op de eerste negen holes nog birdies op vier, zeven en negen. Op de twaalfde hole putte hij een eagle weg waarmee hij in de top-6 klom. Na een birdie op de veertiende hole, zag hij op de vijftiende hole, na een slechte afslag, de bal buiten het parcours vallen, hetgeen hem twee strafslagen kostte. Op de achttiende hole krulde hij echter nog een knappe eagle in de cup wat hem een ronde van zeven onder par opleverde.

“Beste ronde van het seizoen”

“Dit is ongetwijfeld mijn beste ronde van het seizoen,” verklaarde Colsaerts na afloop. “Alles verliep goed en enkel op de vijftiende hole zat ik compleet fout. Jammer natuurlijk, want het kostte mij twee slagen. Desondanks ben ik tevreden en hoop ik dat ik terug op de goede weg ben. Mijn derde plaats hier is mijn beste prestatie ooit op het PGA Championship, een toernooi waar ik het vroeger nooit goed deed.”

Pieters, die twee dagen in de top van het klassement stond, maar na een zwakke derde ronde wegzakte naar een gedeelde 21e plaats, noteerde een laatste ronde van 69 slagen, waarmee hij nog op een gedeelde 14e plaats eindigde. “Gisteren was het een dag om vlug te vergeten,’ verklaarde de 25-jarige Antwerpenaar die met een verband rond de hand speelde. “Ik kon vandaag geen macht zetten door de pijn. Ik denk dat ik de voorbije week te veel ballen heb geslagen. Desondanks heb ik nog wel een aantal plaatsen winst gemaakt. Eén ding is zeker, ik heb hier een pak ervaring opgedaan. De volgende weken doet ik het kalm aan, zodat de blessure kan helen. Mijn volgende toernooi is binnen drie weken, mijn eerste US Open.”

De overwinning was voor de 34-jarige Zweed Alexander Noren. Noren zette een schitterende laatste ronde neer van 62 slagen, tien onder par, meteen goed was voor een baanrecord op de aangepaste Wentworth golfbaan. In de eindafrekening was hij twee slagen beter af dan de Italiaan Francesco Molinari.

Eindstand PGA Championship, Virginia Water:

1. Alexander Noren (Zwe) 277=68-75-72-62 -11

2. Francesco Molinari (Ita) 279=67-70-74-68

3. Nicolas Colsaerts (Bel) 280=71-75-69-65

. Henrik Stenson (Zwe) 280=68-71-73-68

. Hideto Tanihara (Jap) 280=76-69-67-68

6. Graham Storm (ZAf) 281=68-72-73-68

. Shane Lowry (Ier) 281=68-74-70-69

. Andrew Dodt (Aus) 281=70-70-68-73

9. Dean Burmester (ZAf) 282=69-76-72-65

. Ross Fisher (Eng) 282=68-73-72-69

. Branden Grace (ZAf) 282=68-71-70-73

14. Thomas Pieters (Bel) 284=68-69-78-69