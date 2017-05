Desalle pakt eerste GP-zege van het seizoen op WK motorcross

Clément Desalle (Kawasaki) heeft zondag in Ernée de GP van Frankrijk MXGP, de negende manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. Desalle won de tweede reeks en hield zo in de einduitslag nipt de Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli (KTM) en de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) af. Jeremy Van Horebeek werd vijfde (Yamaha).

Max Nagl, winnaar van de eerste reeks, viel in de tweede reeks en zou uiteindelijk als negende finishen. Voorin streed Desalle om de zege met de Fransman Gautier Paulin. De Henegouwer haalde het en mocht zo zijn eerste GP-zege van het seizoen vieren. In de eindrangschikking eindigde Jeremy Van Horebeek als vijfde, Ken De Dycker (Suzuki) 22e, Damon Graulus (Honda) 23e en Bryan Boulard (Yamaha) 32e.

In de WK-tussenstand vergroot leider Cairoli zijn voorsprong. De zesvoudig wereldkampioen telt nu 347 punten, 50 meer dan eerste achtervolger Gautier Paulin (297). Clément Desalle staat derde in de tussenstand (289), voor de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser en Jeremy Van Horebeek (beiden 261).

In de MX2-klasse was de GP-zege voor de Letse WK-leider Pauls Jonass (KTM). Hij finishte als tweede in de tweede reeks, na de Fransman Benoit Paturel (Yamaha) en dat volstond voor de eindzege. Julien Lieber (KTM), zesde in de tweede reeks, eindigde als vijfde in de einduitslag. Nathan Renkens (KTM) werd 24e, Brent Van Doninck 31e.