Fans Ariana Grande eren slachtoffers aanslag Manchester in Sportpaleis

Merksem - Een vijftigtal fans van de Amerikaanse popster Ariana Grande hebben zich zondagmiddag verzameld aan het Antwerpse Sportpaleis. De zangeres zou normaal gezien zondagavond optreden in het concertgebouw, maar door de aanslag in Manchester heeft ze de rest van haar tournee geschrapt. De tieners eerden in stilte de slachtoffers.

De fans mochten het Sportpaleis even betreden, meldt VTM NIEUWS. De tieners hadden elk een roze ballon mee met een kaartje waarop de namen van alle slachtoffers van de aanslag in Manchester stonden geschreven. Buiten aan het concertgebouw werden de ballonnen opgelaten. Tijdens het eerbetoon werd het lied ‘One Last Time’ afgespeeld.

“Wie onze ballon vindt, kan die delen op sociale media”, zeggen de fans. “We tonen op deze manier dat we terrorisme niet laten winnen en dat we samen sterk staan. Ariana betekent heel veel voor ons, ze geeft ons heel wat liefde. Ook zij heeft het momenteel heel moeilijk op dit moment maar juist daardoor zijn we verbonden.”