Lorenz (29) uit Antwerpen verliest kaak door kanker: “Mensen zijn bang van mij”

Antwerpen - Een cyste, leukemie, een kaakreconstructie en talloze operaties. De 29-jarige Lorenz Dries uit Antwerpen heeft al verschillende zware beproevingen moeten doorstaan. Een cyste in zijn gezicht zorgde ervoor dat hij een deel van zijn kaak moest laten verwijderen. Nu hij vet uit zijn eigen onderrug kon gebruiken voor een nieuwe reconstructie, doet hij zijn verhaal, omdat hij mensen wil inspireren om meer zelfvertrouwen te krijgen. “Als ik het kan, kan jij het ook!”

18 jaar. Zo oud was Lorenz toen hij de eerste symptomen kreeg van botkanker. Hij had last van spasmen en proefde regelmatig een slechte smaak in zijn mond. Toen hij in 2012 de diagnose kreeg, vielen de puzzelstukjes in elkaar. “Een cyste”, zo bleek bij de tandarts, “één van de grootste die hij ooit had gezien”. 5 centimeter groot was de knobbel, die later een kwaadaardige kanker bleek te zijn.

De artsen besloten meteen in te grijpen en de knobbel te verwijderen bij de jonge man uit Antwerpen. En dat verliep succesvol. Na de operaties waren de dokters erin geslaagd om de plek op zijn beenderen die geïnfecteerd was te verwijderen. Ook zijn kaak konden ze redden en ze besloten het te reconstrueren met 9 centimeter uit zijn heupbeen. Hij probeerde zijn leven opnieuw in handen te nemen en ging focussen op fitness en zijn gezondheid.

Opnieuw moeilijkheden

Maar daar stopte de strijd nog niet voor Lorenz. “Er kwamen steeds kleine gaten bij in mijn kaak en die lekten dan pus. Het was heel zwaar om mee te leven, want het weefsel was aan het wegrotten”, vertelt de man aan Daily Mail.

In 2015 bleek dan ook dat het niet beter ging met hem. Lorenz had leukemie, zo wisten de dokters. Een nieuwe kanker in zijn rechterlong. “Negen maanden lang moest ik chemotherapie volgen”, vertelt de Antwerpenaar. Alsof dat nog niet erg genoeg was, was het die radiotherapie die ervoor zorgde dat zijn kaakreconstructie ook kapot ging. Een moeilijke en zware periode voor de Vlaming, maar hij wist zich er door te worstelen.

Vet uit eigen onderrug helpt kaak

Nadien onderging hij nog heel wat andere operaties, allemaal om zijn kin opnieuw wat ronder te kunnen maken. “Soms zijn mensen bang van mij, omdat ze denken dat het een wond is. Ik ben ook heel groot en fitness vaak, waardoor mensen vaak de verkeerde conclusies trekken: dat ik eng ben”, zegt hij.

De meest recente operatie die hij onderging, liet hij vorige maand doen. “Toen liet ik een liposuctie doen, waarmee de artsen het vet vanuit mijn onderrug wegnamen. Dat konden ze dan injecteren in het deel van mijn gezicht waar ik het kon gebruiken.” Zo hoopt hij opnieuw een vorm te krijgen, waarin hij zich meer kan vinden. “Nu is het nog asymmetrisch en niet helemaal gebalanceerd, maar dan wordt het esthetisch beter.”

Niet bang, maar inspirerend

Maar dat is absoluut niet wat Lorenz wil. Zijn doel is om mensen te inspireren. Daarom post hij op zijn eigen YouTube-account ‘Big Boi Benzo’ nu regelmatig filmpjes, waarin hij anderen motiveert om hun eigen zelfvertrouwen terug te vinden. “Er waren zeker tijden waarin ik had kunnen opgeven. Maar ik ben blij dat ik dat niet deed. Dat ik bleef vechten. Zelfvertrouwen begint bij houden van jezelf. En als ik succesvol kan zijn in deze maatschappij, waarom zou jij dat niet kunnen?”